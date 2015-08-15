Тайные сигналы королевы: как Елизавета II дает знать, что собеседник ей наскучил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда ты королева, ты не можешь сказать в лицо своему собеседнику: «Сударь, вы мне наскучили до смерти, давайте прекратим этот пустой разговор».

Чтобы выглядеть достойно при любых обстоятельствах, для королевы разработан особый секретный код, который дает понять прислуге, что королеву нужно спасать от продолжения неприятного разговора.

О существовании тайного кода, как и о том, что он из себя представляет, рассказал Хьюго Викерс (Hugo Vickers), историк британской королевской семьи. Согласно его данным, для подачи сигнала королева использует предметы, которые всегда при ней - например, свою сумочку.

Если Елизавета II перекладывает сумочку из одной руки в другую во время разговора, это значит, что королева желает закончить это общение - и буквально в течение нескольких минут к ней подойдет кто-то из прислуги и под благовидным предлогом уведет ее от собеседника. Таким образом королеве не придется извиняться или объяснять, почему она не хочет или не может продолжать беседу.

Обычно людей, которые собираются встретить королеву, инструктируют заранее, объясняя все правила этикета. Однако если по какой-либо причине королева не желает с кем-то разговаривать, ей достаточно всего лишь переложить сумочки из рук в руки, и к собеседнику вдруг подойдет кто-нибудь из прислуги и очень вежливо скажет что-нибудь вроде «Сэр, с вами желает побеседовать Архиепископ Кетнерберийский». И прежде чем человек успеет дать ответ, королева вежливо склонит голову и почтительно отойдет в сторону, давая понять, что разговор окончен. Так что всё остается в рамках приличия.

На этом дополнительные функции сумочки королевы не ограничиваются. Так, если Елизавета II поставила свой аксессуар на стол, она этим жестом дает знать, что в ближайшее время (обычно через пять минут) собирается покинуть мероприятие. Однако это все не так серьезно, как если бы королева начала теребить свое обручальное кольцо на пальце. В то время, как большинство людей делают это, когда о чем-то задумываются, Елизавета II дает понять таким жестом, что ее срочно нужно спасать не только от собеседника, а то и, может, вообще увозить из этого места прочь.



Когда королева принимает гостей в Букингемском дворце, она также подает сигнал прислуге, находящейся по другую сторону двери. Таким образом, когда гость собрался уходить, двери перед ним «чудесным образом» распахиваются и прислуга уже ждет для сопровождения. Считается, что у королевы имеется миниатюрное потайное устройство, которое и подает этот сигнал в пределах дворца.







Джерело: Культурология