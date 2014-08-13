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    Телеканал СТБ закрыл танцевальное шоу «Танцуют все»

    • Сьогодні, 18:12
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    После девяти сезонов проект прекратил свое существование

    Телеканал СТБ сообщил о закрытии танцевального шоу талантов «Танцуют все».

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    Об этом заявил генеральный директор телеканала Владимир Бородянский.

    30 декабря 2016 года состоялся финал 9-го сезона шоу и он стал заключительным в истории канала. Причины, по которым руководство телеканала приняло такое решение, не уточняются.

    Бородянский поблагодарил команду «Танцуют все», членов жюри и бессменных ведущих Лилию Ребрик и Дмитрия Танковича.

    «За девять лет коллеги открыли невероятное количество талантливейших хореографов и танцовщиков; сумели изменить лицо современной украинской хореографии и влюбить в нее украинцев, создав танцевальную моду в нашей стране. Вместе с проектом выросло новое поколение, для которого танцы стали смыслом жизни и даже профессией», – отметил Бородянский.

    Отметим, что в жизни судей проекта за эти годы также многое изменилось. Так, известный украинский хореограф, танцор, а также судья «Танцуют все» Влад Яма тайно женился и стал отцом. А его коллега Татьяна Денисова после неудачных отношений с певцом Александром Кривошапко нашла свою любовь, однако тщательно скрывает от общественности имя избранника.

    Джерело: Апостроф

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