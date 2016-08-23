Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная ведущая и дочь известного политика Андрея Деркача стала мамой во второй раз.

25-летняя телеведущая родила своему мужу Ивану Литвину сыночка.

Радостной новостью Терехова поделилась в социальной сети Instagram.

Теперь я стала мамой сына ! Лучшие моменты жизни Фото опубликовано Tanya Terehova (@terehovat) Фев 4 2017 в 11:22 PST

Популярная ведущая в своих многочисленных интервью ни разу не обмолвилась о том, что украинские политики Владимир Литвин и Андрей Деркач скоро станут дедушками во второй раз. Но от журналистов ничего не скроешь!