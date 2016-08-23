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    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину

    • Сьогодні, 14:29
    • Розсилка

    Популярная ведущая и дочь известного политика Андрея Деркача стала мамой во второй раз.

    25-летняя телеведущая родила своему мужу Ивану Литвину сыночка.

    Радостной новостью Терехова поделилась в социальной сети Instagram.

    Теперь я стала мамой сына ! Лучшие моменты жизни

    Фото опубликовано Tanya Terehova (@terehovat)

    Популярная ведущая в своих многочисленных интервью ни разу не обмолвилась о том, что украинские политики Владимир Литвин и Андрей Деркач скоро станут дедушками во второй раз. Но от журналистов ничего не скроешь!

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    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
    Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину

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