Телеведущая Татьяна Терехова родила внука экс-спикеру Верховной Рады Литвину
- Сьогодні, 14:29
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Розсилка
Популярная ведущая и дочь известного политика Андрея Деркача стала мамой во второй раз.
25-летняя телеведущая родила своему мужу Ивану Литвину сыночка.
Радостной новостью Терехова поделилась в социальной сети Instagram.
Популярная ведущая в своих многочисленных интервью ни разу не обмолвилась о том, что украинские политики Владимир Литвин и Андрей Деркач скоро станут дедушками во второй раз. Но от журналистов ничего не скроешь!