  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Телеведущий Алексей Девеев-Церковный поздравил Энтони Джошуа с победой

    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка

    Популярный украинский телеведущий Алексей Девеев-Церковный поздравил Энтони Джошуа с победой над украинским боксёром Владимиром Кличко

    На страницах в своих соцсетях Девеев-Церковный поздравил Энтони Джошуа с победой над украинцем Владимиром Кличко, опубликовав фото с британским боксёром. «Молодчина!», «Я всегда что-то знаю…» - прокомментировал телеведущий победу обидчика Кличко Джошуа.

    Напомним, что 30 апреля Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа.

    Телеведущий также признался в любви скандально известному российскому актёру Стасу Садальскому, которому запретили въезд на территорию Украины.

    «Когда грузина не впускают в дружественную Украину, друзья встречаются на нейтральной территории и обсуждают большую геополитику в тёплой и дружеской обстановке. Станислав Юрьевич, мы вас любим, не смотря ни на какие кирпичи» - написал Девеев-Церковный под совместной фотографией с артистом.
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ