

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярный украинский телеведущий Алексей Девеев-Церковный поздравил Энтони Джошуа с победой над украинским боксёром Владимиром Кличко

На страницах в своих соцсетях Девеев-Церковный поздравил Энтони Джошуа с победой над украинцем Владимиром Кличко, опубликовав фото с британским боксёром. «Молодчина!», «Я всегда что-то знаю…» - прокомментировал телеведущий победу обидчика Кличко Джошуа.

Напомним, что 30 апреля Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа.

Телеведущий также признался в любви скандально известному российскому актёру Стасу Садальскому, которому запретили въезд на территорию Украины.

«Когда грузина не впускают в дружественную Украину, друзья встречаются на нейтральной территории и обсуждают большую геополитику в тёплой и дружеской обстановке. Станислав Юрьевич, мы вас любим, не смотря ни на какие кирпичи» - написал Девеев-Церковный под совместной фотографией с артистом.