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    Шоу-біз

    Телохранители Джастина Бибера разозлили его соседей

    • Вчора, 12:12
    • Розсилка

    Быть соседом Бибера нелегко даже тогда, когда певец не закатывает шумные вечеринки

    Джастин Бибер разозлил своих соседей, наняв слишком много охранников, которые теперь патрулируют территорию вокруг его дома в Лос-Анджелесе.

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    «Район вокруг дома Джастина теперь похож на военную базу», утверждает источник. «Аренда в этом престижном районе может достигать 85 000 долларов в месяц, так что представьте, как это злит соседей Бибера!»

    Район, в котором поселился Джастин Бибер, всегда считался одним из самых привлекательных районов Лос-Анджелеса благодаря относительной тишине и спокойной атмосфере – однако сначала певец раздражал своих соседей бесконечными шумными вечеринками, а теперь – тем, что его охранники буквально повсюду.


    Джерело: popcornnews

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