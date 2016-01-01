Телохранители Джастина Бибера разозлили его соседей

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Быть соседом Бибера нелегко даже тогда, когда певец не закатывает шумные вечеринки

Джастин Бибер разозлил своих соседей, наняв слишком много охранников, которые теперь патрулируют территорию вокруг его дома в Лос-Анджелесе.

«Район вокруг дома Джастина теперь похож на военную базу», утверждает источник. «Аренда в этом престижном районе может достигать 85 000 долларов в месяц, так что представьте, как это злит соседей Бибера!»

Район, в котором поселился Джастин Бибер, всегда считался одним из самых привлекательных районов Лос-Анджелеса благодаря относительной тишине и спокойной атмосфере – однако сначала певец раздражал своих соседей бесконечными шумными вечеринками, а теперь – тем, что его охранники буквально повсюду.





Джерело: popcornnews