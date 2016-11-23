Темнокожий хирург из Тернополя написал и исполнил украиноязычный хит
- Вчора, 12:08
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Розсилка
В сети набирает популярность украиноязычная песня «Листи», которую написал и исполнил темнокожий житель Тернополя Леонардо Ободоеке, более известный как Leo Mantis.
Заметим, что парень как раз и выучил украинский язык с помощью украинских песен.
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Приехал Лео из далекой Нигерии, чтобы получить в Украине достойное образование – в Тернополе певец учится в местном медицинском университете на специальности «хирург».
К слову, песня «Листи» уже стала настоящим хитом и собрала почти 200 тысяч просмотров в Youtube, а опубликовали ее только 22 декабря.
Продюсером композиции стал фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который знает украиноязычного нигерийца еще из проекта «Голос».
Джерело: 24 канал