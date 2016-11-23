Темнокожий хирург из Тернополя написал и исполнил украиноязычный хит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети набирает популярность украиноязычная песня «Листи», которую написал и исполнил темнокожий житель Тернополя Леонардо Ободоеке, более известный как Leo Mantis.

Заметим, что парень как раз и выучил украинский язык с помощью украинских песен.

Приехал Лео из далекой Нигерии, чтобы получить в Украине достойное образование – в Тернополе певец учится в местном медицинском университете на специальности «хирург».

К слову, песня «Листи» уже стала настоящим хитом и собрала почти 200 тысяч просмотров в Youtube, а опубликовали ее только 22 декабря.

Продюсером композиции стал фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который знает украиноязычного нигерийца еще из проекта «Голос».

Джерело: 24 канал