Теннис, пилатес и диета: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы собираетесь в скором времени замуж, то вот вам королевская диета от самой Пиппы Миддлтон: младшая сестра герцогини Кембриджской решила перед свадьбой довести свои формы до идеала. К слову, и без того стройная Пиппа ни в каких диетах не нуждается, но разве нам, девочкам, это объяснишь?

Итак, диета Миддлтон-младшей рассчитана на три недели, достаточно строга и не для всех безопасна. Пиппа выбрала систему, созданную фармакологами Айданом Гоггинсоном и Гленом Мэттеном, которая основывается на оптимизации работы белков-сиртуинов, пишет журнал Grazia.

Соответственно весь рацион Миддлтон состоит из продуктов, ускоряющих метаболизм — например, клубника, руккола, грецкий орех, капуста и красное вино. Первые три дня диеты нужно употреблять в пищу не более 1000 калорий (из разрешенных блюд только зеленые коктейли), следующие четыре дня уже можно употреблять не более 1500 калорий и даже поесть несколько раз полноценно (разрешенных продуктов, конечно же). Следующие две недели можно питаться три раза в день, а так же можно выпить сок один раз.

Кажется, Пиппа немного переусердствует: уж очень строгая диета. Более того, невеста занимается в зале и очень упорно: играет в теннис, бегает, катается на велосипеде и ходит на пилатес через день.