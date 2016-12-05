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Тест на выживание: принц Гарри устроил жесткую проверку Меган Маркл

Недавняя романтическая поездка Гарри и Меган Маркл в Норвегию оказалась не только новогодним подарком принца своей возлюбленной, но еще и проверкой актрисы на прочность.

Все дело в том, что младшему внуку Елизаветы II не нужна «неженка», а нужна та, которая в первую очередь будет ценить внутреннюю гармонию с собой. Именно поэтому принц повез Меган в Норвегию, где, помимо красивейшего Северного сияния, в это время царствуют жуткие морозы.

Гарри рассказал своему другу, что, если Маркл сможет выдержать неделю в маленьком отеле (не дворец все-таки) и в практически безлюдном месте, он поймет, что она его единственная. Впрочем, так и произошло: актриса не подала и виду, что она чем-то недовольна, а вернулась из путешествия очень счастливой.

Почему Гарри выбрал именно такой вид проверки, догадаться не сложно: принц активно занимается благотворительностью, разъезжает по разным странам и иногда проживает в не самых благоприятных условиях. Если Меган станет его супругой, предполагается, что она будет сопровождать его в дальние путешествия. А там бриллианты и дорогие наряды находятся на последнем месте.

Так что теперь нам точно предстоит ожидать скорой помолвки: по слухам, принц сделает предложение Меган уже весной, после того, как представит ее королеве. А всех остальных членов семьи актриса уже очаровала.

Джерело: graziamagazine.ru