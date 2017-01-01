Тейлор Свифт «надоело» обсуждение ее конфликта с Кэти Перри
- Сьогодні, 11:04
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Не так давно Кэти Перри «ответила» на давний конфликт с Тейлор Свифт новой песней Swish Swish, после чего откровенно рассказала о подробностях ссоры в «автомобильном караоке» Джеймса Кордена.
Тейлор, несмотря на публичное выступление своей оппонентки, продолжает хранить молчание – однако друзья певицы утверждают, что Свифт «надоело» непрекращающееся обсуждение ее конфликта с Кэти.
Как утверждает источник Us Weekly, «Тейлор не хочет участвовать во всем этом, и поэтому избегает говорить о конфликте. Она не хочет отвечать на провокации».
Буквально на прошлой неделе в интервью радио шоу на SiriusXM Перри еще раз подчеркнула, что была бы только рада, если бы Тейлор ей позвонила и закончила затянувшийся конфликт. Однако источники утверждают, что Свифт этого делать не собирается – и просто продолжит хранить молчание, надеясь, что когда-нибудь шумиха вокруг ссоры двух певиц уляжется сама собой.
Джерело: popcornnews