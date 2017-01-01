The Guardian спрогнозировали развитие сюжета седьмого сезона «Игры престолов»

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Телекритик издания спрогнозировал союз Джона Сноу и Дейенерис и предстоящую битву за железный трон

Журналист издания The Guardian Люк Холланд посмотрел официальный трейлер последнего, седьмого сезона «Игры престолов», выход которого анонсируют летом 2017 года и предположил, как будет развиваться сюжет в новом сезоне.

Седьмой сезон главным образом про Серсею, Джона и Дейенерис

Из трейлера мы можем понять, что в этой серии в центре повествования окажется борьба за власть между этим трио претендентов на престол. При этом угроза большой войны против короля ночи и его мумифицированных подчиненных никуда не исчезает, а сопровождает весь фильм. Что ж, напряжение нарастало на протяжении шести сезонов, так что уже давно пора повоевать.

Джон Сноу ходит около, вокруг и мимо большого количества пламени

Поскольку в теме «льда и пламени» представлены соответственно предстоящая зима и драконы Дейенерис, это может быть намеком на предстоящий союз между Джоном и матерью драконов, чтобы разгромить короля ночи (с Серсеей или без нее, что нам пока неизвестно). А может, просто Кит Харрингтон выглядит чертовки круто, когда в замедленном темпе прогуливается возле ревущего пламени.

Престол Джона в Винтерфелле, Дейенерис — на Драконьем камне, а Серсеи — в Королевской гавани

Предположительно, все трое будут спорить за Железный трон (его на сегодня занимает Серсея Ланнистер), но в трейлере их показывают в тех же местах, где они были в конце прошлого сезона: Джон — король Севера после собачьей смерти Рамси Болтона (помним — его разорвали собаки), Дейенерис, перехитрившая работорговцев, правит Миэрином, а Серсея, убившая едва ли не всех в мире, является королевой Андалов и Первых Людей. Может, при таком раскладе борьбу за железный трон отложат до следующего сезона, где она разгорится с ужасающей силой? Здесь можно только строить догадки.

Вся троица пристально смотрит в камеру, а потом закрывает глаза

Подразумевается, что они пристально смотрят друг на друга как люди, вознамерившиеся подраться и оценивающие противника. Если так, то война определенно будет. Вопрос в том, с кем Серсея померяется силами в первую очередь. Дейенерис направляется в Королевскую гавань. Кроме того, она тетя Джона, а поэтому можно предположить, что ей придется иметь дело с обоими. А зачем закрывать глаза? Может, это примитивная метафора, символизирующая смерть? Может, кто-то из них погибнет в предстоящей борьбе за столь бессмысленную и эфемерную вещь как власть? Понятия не имею. Ни единой догадки. Ну да ладно, пойдем дальше.

Напомним, первый эпизод предпоследнего сезона выйдет 16 июля (восьмой и последний сезон, который выйдет в будущем году, будет состоять всего из шести эпизодов).