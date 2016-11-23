Тиффани Трамп: 10 фактов о младшей дочери президента США

Семья 45-го президента США Дональда Трампа многочисленна: он женат в третий раз, у него пятеро детей и восемь внуков.

Все представители обширного клана Трамп привыкли находиться в фокусе внимания, в особенности супруга Дональда Мелания и старшая дочь Иванка. Другим же членам семьи внимания достается чуть меньше - тем интереснее узнать их поближе.

Мы публикует 10 интересных фактов о младшей дочери американского президента - 23-летней Тиффани Трамп.

Тиффани Ариана Трамп, появившаяся на свет 13 октября 1993 года, - единственный общий ребенок Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплз. Отношения Дональда и Марлы начались в конце 80-х, когда он еще был официально женат на своей первой супруге Иване, а 26-летняя Марла только начинала строить карьеру модели и актрисы. Пара скрывала свой роман от общественности более двух лет: Дональд и Марла появлялись на одних и тех же мероприятиях, но всегда приезжали по отдельности, а для длительных встреч использовали отель Трампа в Атлантик-Сити и пентхаус в Аспене. Игра в прятки продолжалась до тех пор, пока Трамп не завершил свой брак официально. Перед тем как Ивана узнала о новой пассии Трампа, он подписал с ней новый брачный контракт. Этот факт стал поводом для длительных судебных тяжб: Ивана еще долго не желала мириться с тем, что вместо 26 миллионов долларов она получила при разводе лишь десять.

Дональд и Марла назвали дочь в честь ювелирного бренда Tiffany & Co. Это произошло спустя 11 лет после того, как Дональд Трамп построил в Нью-Йорке на Манхэттене свой 58-этажный небоскреб Trump Tower по соседству с легендарным бутиком Tiffany & Co на углу 5-й авеню и 57-й улицы.

Семейная жизнь Дональда Трампа и Марлы Мейплз продлилась 6 лет. В 1999 году они оформили развод, и Марла вместе с дочерью переехала жить в Лос-Анджелес. Тиффани виделась с отцом не так часто, как его дети от первого брака. В связи с этим в начале президентской гонки в СМИ появились публикации о "четвертом ребенке Трампа, который всегда оставался в тени". Весной 2016-го года Тиффани переехала в Нью-Йорк, а летом выступила на Национальном съезде Республиканской партии в поддержку своего отца.

Тиффани Трамп изучала социологию и урбанистику в Пенсильванском университете. Сейчас Тиффани готовится пойти по стопам своей старшей сестры Иванки и поступить в один из университетов Лиги плюща (Ассоциации восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США). По слухам, выбор Тиффани уже пал на Гарвард, где она планирует изучать юриспруденцию.

В 2014 году Тиффани Трамп выпустила свой первый и пока единственный сингл - Like a Bird. В интервью Опре Уинфри Тиффани рассказывала, что музыка - это ее большая страсть. «Это то, что всегда было мне дорого. Пока это хобби, но в будущем я хотела бы заниматься этим профессионально»,- заявила Тиффани, еще не зная, что ее отец станет новым президентом США и ей, по всей видимости, придется забыть о своих музыкальных амбициях - по крайней мере, на срок его правления. 1 з 15 на весь екран згорнути



Все женщины Дональда Трампа так или иначе связаны с миром моды. Первая супруга - Ивана - начинала свою карьеру как фотомодель. Вторая - Марла - участвовала в конкурсах красоты, нынешняя первая леди США - Мелания - также познакомилась с Трампом в разгар своей модельной карьеры. Дочери Дональда унаследовали модельные параметры своих матерей. Рост Иванки - 180 сантиметров; в 90-е она несколько раз участвовала в показах. Неудивительно, что попробовать себя на подиуме решила и Тиффани Трамп. В феврале 2016 года она приняла участие в показе дизайнера и вместе с тем своего друга детства Эндрю Уоррена.

Тиффани поддерживает хорошие отношения со своими братьями - Дональдом-младшим, Эриком, Бэрроном - и сестрой Иванкой. Так, в одном из недавних интервью Иванка Трамп рассказывала: «Мы всегда были близки с Тиффани. А теперь, когда она живет в Нью-Йорке, мы можем видеться чаще. Время от времени она ездит с нами за город на уикенд. Я люблю ее, она очень хороший человек». Между тем, отношения бывших жен Дональда Трампа не претерпели изменения даже по прошествии нескольких десятилетий. Несколько лет назад Марла Мейплз попыталась принести свои публичные извинения Иване, на что та ответила: «Конечно, я не прощу ее. Она разрушила мою семью».

В близких приятелях Тиффани Трамп сплошь «золотая молодежь»: сыновья Стефани Сеймур - Питер и Харри Брант, племянница Джона Кеннеди Кира Кеннеди, прапраправнучка художника Анри Матисса - Гайя Матисс и многие другие. Встречаться они предпочитают в самых модных заведениях Нью-Йорка или на домашних вечеринках, фотографии с которых Тиффани публикует в своем Instagram.

Активность Тиффани Трамп в социальных сетях значительно возросла за последний год. Увеличилось и количество ее подписчиков. Еще в начале 2016 года у нее было 100 тысяч фолловеров в Instagram, тогда как сейчас их уже 630 тысяч. Тиффани постит фотографии из путешествий, снимки с официальных мероприятий и различных спортивных событий, а рядом с ней чаще всего ее друзья, мама или бойфренд Росс Механик. Дональд Трамп для фотографий с дочерью позирует крайне редко.