Тимошенко рассказала, почему сняла косу

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Юлия Тимошенко

Политик сменила косу на хвостик, потому что решила стать более женственной

Смена имиджа Юлии Тимошенко обусловлена тем, что она решила стать более женственной. Именно потому она сняла свою знаменитую косу. Об этом политик рассказала в интервью «ТСН».

«На самом деле, некоторые говорят, что когда я заплетаю косу, это боевой окрас, что я иду на какую-то политическую войну. Сейчас я решила немного меняться как женщина, и думаю, что сейчас, я стала больше похожа на женщину чем на бойца», - отметила Тимошенко.

По словам лидера партии «Батьківщина», прическа, с которой она ходит на данный момент – одна из основных и нет ничего удивительного в том, что она сменила косу на красиво уложенный хвостик. «Просто много лет дома, когда мне не надо было выходить на какие-то политические события, я всегда была с такой прической. И так сложилось, что я совершенно неожиданно для себя в этой прическе пришла в парламент. Эта прическа времени не отнимает - хвостик завязал и в бой», - отметила политик.