Тина Кароль: Мы с сыном делаем вместе уроки по скайпу

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Тина Кароль с сыном Вениамином

Украинская певица рассказала, как воспитывает своего сына

Тина Кароль не часто видится со своим сыном Вениамином. Мальчик учится в Великобритании. В интервью «Укринформу» певица рассказала, как ей удается воспитывать сына на расстоянии и бороться с общественным мнением.

«Он учится в Великобритании, уже два года. Сначала все были против, родители говорили, что я с ума сошла. Но мы поехали, он посмотрел, втянулся, завел друзей, ему стало интересно. Ему есть чем заняться. Он танцует гопак, например. В июле на взлете украинской общины будет танцевать, уже и шаровары купили, и красные сапоги специально сшили», - отметила Кароль.

По словам певицы, Вениамин еще с раннего детства привык, что мама ездит на гастроли, и ее нет дома по 3-4 дня в неделю. «Он стал мужчиной раньше, чем это могло произойти. Я очень горжусь тем, что он такой самостоятельный у меня. Я часто езжу к нему. Делаем вместе уроки по скайпу...», - рассказала Тина Кароль.

Кроме того, артистка отметила, что пытается воспитывать сына вразрез с общественными канонами и не навязывать свою точку зрения. «Вот мне так много всего рисовали в жизни, что я решила, что я со своим сыном буду по-другому себя вести. Я приняла совсем другую форму воспитания и очень рада, что иду вразрез с общественным мнением. Именно так и нужно поступать сегодня. Дети должны быть счастливыми, свободными и научиться делать свой выбор с самого детства», - добавила Кароль.

Напомним, ранее артистка прокомментировала проведение «Евровидения» в Киеве.