Тина Кароль сплагиатила образ Бритни Спирс

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Тина Кароль уже не впервые выбирает платья дизайнеров, которые часто одевают голливудские звезды.

На этот раз Тина Кароль показала зрителям свои идеальные формы на проекте «Голос страны-7». Певица выбрала изысканное черное платье с несколько пикантными разрезами от одного из ее любимых дизайнеров Julien Macdonald.

В точно таком же платье от Julien Macdonald американская поп-дива Бритни Спирс появилась на премии MTV Video Music Awards-2016.

Украинская певица Тина Кароль уже появлялась в одинаковых платьях от Louis Vuitton, Valentino, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs с такими знаменитостями, как Селена Гомес, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм, Миранда Керр, Маша Ефросинина и другими женщинами.

Джерело: 24 канал