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    Шоу-біз

    Тина Кароль сплагиатила образ Бритни Спирс

    • Сьогодні, 08:22
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    Тина Кароль уже не впервые выбирает платья дизайнеров, которые часто одевают голливудские звезды.

    На этот раз Тина Кароль показала зрителям свои идеальные формы на проекте «Голос страны-7». Певица выбрала изысканное черное платье с несколько пикантными разрезами от одного из ее любимых дизайнеров Julien Macdonald.

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    В точно таком же платье от Julien Macdonald американская поп-дива Бритни Спирс появилась на премии MTV Video Music Awards-2016.

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    Тина Кароль сплагиатила образ Бритни Спирс
    Тина Кароль сплагиатила образ Бритни Спирс
    Тина Кароль сплагиатила образ Бритни Спирс
    Тина Кароль сплагиатила образ Бритни Спирс
    Тина Кароль сплагиатила образ Бритни Спирс

    Украинская певица Тина Кароль уже появлялась в одинаковых платьях от Louis Vuitton, Valentino, Dolce&Gabbana, Marc Jacobs с такими знаменитостями, как Селена Гомес, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм, Миранда Керр, Маша Ефросинина и другими женщинами.

    Джерело: 24 канал

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