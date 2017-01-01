Тина Кароль прокомментировала скандал с Лободой на «Голосі країни-7»

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Тина Кароль

Месяц назад в эфире популярного телешоу Тина высказалась о вокальных данных Лободы, чем вызвала бурю критики в свой адрес

32-летняя Тина Кароль – одна из самых успешных украинок. Совсем недавно она в третий раз получила титул «Самой красивой женщины» страны по версии глянца «Viva», а ранее стала народной артисткой Украины.

Еще одной яркой звездой является 34-летняя Светлана Лобода.

Однако, несмотря на свою популярность, этим двум звездам шоу-бизнеса тяжело одновременно нести титул народных любимиц.

Эту напряженность «подогрел» и инцидент, который случился во время эфира проекта телеканала 1+1 «Голос країни-7».

Одна из участниц шоу исполнила песню Лободы 40 градусов. Выступление девушки настолько понравилось Тине, что она сказала, что оригиналу стоило бы послушать, как надо петь этот трек.

После слов Кароль в сети разгорелся настоящий скандал. За Светлану начали заступаться многие известные личности: политический и общественный деятель Ирина Бережная, продюсер артистки Нателла Крапивина и другие.

Как отметила сама Тина в программе «Светская жизнь» на телеканале 1+1, она не хотела обидеть коллегу, ведь ничего некорректного не имела в виду.

«Это шоу. Мы всегда так говорим: «Это лучше оригинала». Это так всегда бывает. Ничего такого кривого не имею на уме. Лично мне никаких звонков, ни SMS не приходило. Если бы были какие-то вопросы, я думаю, мы бы в диалоге смогли найти истину. Даже скажу извините, если кого-то зацепило», – прокомментировала скандал Кароль.

К тому же Тина добавила, что в таком случае она восхищается Олей Поляковой, которая умеет пошутить и над собой, и над другими.

«Мне в этом случае нравится Оля Полякова, которая от начала своих каблуков до верхушки своего кокошника вся начинена самоиронией и легкостью. Надо идти легко по жизни и не сгущать краски», - резюмировала Кароль.

Отметим, что с именем Светланы Лободы связан еще один громкий скандал. Инцидент произошел с работниками телеканала 1+1. Съемочная группа снимала сюжет о певице, что не понравилось ее охранникам и те «напали» на журналистов.

Позже певица пожаловалась на данную ситуацию в эфире российского канала в программе Андрея Малахова «Пусть говорят».