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    Тина Кароль прокомментировала скандал с Лободой на «Голосі країни-7»

    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка
    Тина Кароль
    Тина Кароль

    Месяц назад в эфире популярного телешоу Тина высказалась о вокальных данных Лободы, чем вызвала бурю критики в свой адрес

    32-летняя Тина Кароль – одна из самых успешных украинок. Совсем недавно она в третий раз получила титул «Самой красивой женщины» страны по версии глянца «Viva», а ранее стала народной артисткой Украины.

    Еще одной яркой звездой  является 34-летняя Светлана Лобода.

    Однако, несмотря на свою популярность, этим двум звездам шоу-бизнеса тяжело одновременно нести титул народных любимиц. 

    Эту напряженность «подогрел» и инцидент, который случился во время эфира проекта телеканала 1+1 «Голос країни-7». 

    Одна из участниц шоу исполнила песню Лободы 40 градусов. Выступление девушки настолько понравилось Тине, что она сказала, что оригиналу стоило бы послушать, как надо петь этот трек.

    После слов Кароль в сети разгорелся настоящий скандал. За Светлану начали заступаться многие известные личности: политический и общественный деятель Ирина Бережная, продюсер артистки Нателла Крапивина и другие.

    Как отметила сама Тина в программе «Светская жизнь»  на телеканале 1+1, она не хотела обидеть коллегу, ведь ничего некорректного не имела в виду.

    «Это шоу. Мы всегда так говорим: «Это лучше оригинала». Это так всегда бывает. Ничего такого кривого не имею на уме. Лично мне никаких звонков, ни SMS не приходило. Если бы были какие-то вопросы, я думаю, мы бы в диалоге смогли найти истину. Даже скажу извините, если кого-то зацепило», – прокомментировала скандал Кароль.

    К тому же Тина добавила, что в таком случае она восхищается Олей Поляковой, которая умеет пошутить и над собой, и над другими.

    «Мне в этом случае нравится Оля Полякова, которая от начала своих каблуков до верхушки своего кокошника вся начинена самоиронией и легкостью. Надо идти легко по жизни и не сгущать краски», - резюмировала Кароль. 

    Отметим, что с именем Светланы Лободы связан еще один громкий скандал. Инцидент произошел с работниками телеканала 1+1. Съемочная группа снимала сюжет о певице, что не понравилось ее охранникам и те «напали» на журналистов.

    Позже певица пожаловалась на данную ситуацию в эфире российского канала в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». 

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