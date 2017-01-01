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    Тина Кароль соблазняла эффектным платьем на «Голосі країни – 7»

    • Сьогодні, 15:17
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    Облегающее платье подчеркнуло стройную фигуру Тины

    Народная артистка Украины Тина Кароль произвела фурор эффектным нарядом на шоу «Голос країни – 7». 

    В прошедшем в воскресенье, 2 апреля, выпуске звездный тренер проекта блистала в сексуальном серебристом платье от известного британского дизайнера Julien Mcdonald.

    Выглядела звезда невероятно соблазнительно.

    Облегающее платье подчеркнуло стройную фигуру Тины, а откровенные вырезы на наряде добавили особой пикантности образу.

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    Тина Кароль соблазняла эффектным платьем на «Голосі країни &ndash; 7»
    Тина Кароль соблазняла эффектным платьем на «Голосі країни &ndash; 7»
    Тина Кароль соблазняла эффектным платьем на «Голосі країни &ndash; 7»

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