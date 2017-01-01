Тина Кароль соблазняла эффектным платьем на «Голосі країни – 7»
- Сьогодні, 15:17
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Облегающее платье подчеркнуло стройную фигуру Тины
Народная артистка Украины Тина Кароль произвела фурор эффектным нарядом на шоу «Голос країни – 7».
В прошедшем в воскресенье, 2 апреля, выпуске звездный тренер проекта блистала в сексуальном серебристом платье от известного британского дизайнера Julien Mcdonald.
Выглядела звезда невероятно соблазнительно.
Облегающее платье подчеркнуло стройную фигуру Тины, а откровенные вырезы на наряде добавили особой пикантности образу.