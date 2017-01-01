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    Тину Кароль «сожгли» в новом видеоклипе

    • Сьогодні, 14:14
    • Розсилка
    Тина Кароль
    кадр из клипа
    Тина Кароль

    Украинская певица не перестает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

    Популярная певица и тренер «Голосу країни» выпустила новый видеоклип на песню «Я не перестану», премьера которой не так давно состоялась в эфире 7-го сезона телевизионного вокального шоу. Напомним, что песня стала саундтреком к сериалу «Хороший парень»

    По словам PR-директора певицы, новый видеоклип – это концертный номер из ее сольного тура «Тина», который состоится этой осенью. 

    В новом видеоклипе поклонники увидят Тину Кароль в дерзком и сексуальном образе, который разработала одна из украинских модных марок. 

    По задумке дизайнера, образ певицы сочетает в себе две противоположные эстетики – футуризм (лаковые красные чулки-ботфорты) и ретро-настроение, которое подчеркивает корсет пастельных тонов, надетый на платье.

    Вместе с командой Кароль над новым клипом работала команда Gloria FX, известная по клипам Coldplay и Канье Уэста. 

    «Мы использовали 3D-скан лица Тины и смогли интегрировать ее лицо в лица танцовщиц, тем самым добившись эффекта размножения», – рассказал креативный продюсер студии Gloria FX Сергей Машевский.

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