Тина Кароль высказалась про киевское «Евровидение»: Не надо говорить, что это - лицо нации

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Тина Кароль

Известная певица высказалась о музыкальном конкурсе в Киеве

По словам украинской певицы Тины Кароль, международный песенный конкурс «Евровидение», который совсем недавно отгремел в Киеве с большой помпой, не может являться лицом украинской нации. Об этом она заявила во время своего интервью «Укринформ».

«Евровидение» в Киеве ... Наверное, кто-то должен говорить, что это гордость, лицо нации ... Нет, это фестиваль, который проходил точечно на Левобережной. И именно так я его воспринимаю. Не надо говорить, что это - лицо нации. Лицо нации - это музыка, творчество сквозь время, успехи спортсменов, политические успехи. Это совсем другие вещи. Это стихи, картины», - отметила певица.

«Возможно, я в чем-то буду слишком суровой или отстраненной. Но как к этому относиться? Не надо делать из мухи слона. Здорово, конечно, что этот фестиваль проходил у нас, но у меня возникло много вопросов, которые никогда не возникали в других странах», - добавила Кароль.

Напомним, Тина Кароль композицией «Show Me Your Love» в мае 2006 года представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Афинах, Греция, где заняла 7-е место.

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