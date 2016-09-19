Тина Кароль: Я не буду петь в Германии с Лепсом, Валерией и Стасом Пьехой на одной сцене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вокруг новоиспеченной Народной артистки Украины разгорелся скандал.

В СМИ появилась информация о том, что украинская певица Тина Кароль выступит на концерте в Германии вместе с пропутинскими российскими звездами на творческом вечере Виктора Дробыша.

Соответствующую афишу опубликовали не только поклонники певицы, но и ведущие российские сайты по продаже билетов.

СМИ тут же поспешили сообщить, что Тина Кароль может выйти на одну сцену с персонами нон грата в Украине, в частности с Григорием Лепсом, Валерией, Стасом Пьехой и другими артистами, поддержавшими аннексию Крыма. Певице приписали чуть ли не измену родине, хотя концерты и не в России, но состав участников сборного концерта явно идет вразрез с гражданской позицией Кароль.

Но пресс-служба певицы поспешила опровергнуть эту новость:

«Тина Кароль действительно выступит на немецкой сцене, но только со своими сольными концертами. Тур запланирован на май 2017 года. Кароль выступит в Берлине, Франкфурте и Ферте».

Напомним, ранее Тина Кароль достаточно ясно выразила свою гражданскую позицию и отношение к концертам в России: «Я артист, который сумел поставить национальные интересы выше собственных. Я люблю свою страну, которая меня взрастила. В этом году мы смогли сыграть в Украине 97 концертов, и мне не пришлось прогибаться под изменчивый мир, как поет Андрей Макаревич», - сказала артистка в декабре прошлого года в интервью «КП».

Певица подчеркнула, что не намерена ни с кем заигрывать: «Мои гастроли в России сейчас неуместны, но когда-нибудь наступят и другие времена. Я очень надеюсь, что Украина не станет разменной монетой для тех, кто взял на себя ответственность навести порядок в нашей стране», - подытожила певица.

По материалам: Обозреватель.



