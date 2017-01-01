ТНМК в новом клипе «Дзеркало» высмеяли показушников из соцсетей и «лайкоманию»

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Олег «Фагот» Михайлюта: «Клип «Дзеркало» несет актуальный социальный месседж: глянцевая жизнь – это выдуманная оболочка

Украинская хип-хоп группа «Танок на майдані Конґо» презентовала новый клип на заглавную композицию шестого студийного альбома «Дзеркало», в котором высмеяла «показушников» из соцсетей и их погоню за лайками. Премьера состоялась на официальном канале ТНМК на Youtube.

Над экранизацией композиции группы ТНМК работали Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

Лейтмотив видеоклипа - современная патология общества - стремление «не быть, а казаться», жить в плену трендов и следовать им, не вдумываясь, не анализируя. Слепая погоня за модой, берущая старт в соцсетях, наносит отпечаток на реальную жизнь, превращая личность в безликую массу, в которой человек теряет самого себя и свои ценности.

«Бреши нам дзеркало, бреши!» - некий призыв ТНМК не жить в вымышленном мире популярности и самореализованности. Призыв быть, а не казаться.

Олег «Фагот» Михайлюта: «Клип «Дзеркало» несет актуальный социальный месседж: глянцевая жизнь – это выдуманная оболочка, виртуальный мир, в котором есть красивая картинка, но нет места для счастья и настоящих человеческих ценностей. Бесконечная погоня за трендами, навязанными идеалами и статусом, смещают акценты и жизненные приоритеты, особенно среди молодежи. В клипе мы обращаем внимание на изъяны и обличаемт пороки современного общества, призывая задуматься об истинных ценностях. Набраться смелости и просто быть собой, быть честным перед окружающими.

Александр «Фоззи» Сидоренко: «В сюжете мы использовали образы, которые часто можно увидеть в реальной жизни, когда люди фотографируются с чужими букетами и машинами, чекинятся в дорогих ресторанах и готовы пойти на все ради пару десятков или сотен лайков. Истинное величие - оно внутри, оно не бросается в глаза, а остальное - внешний блеск, мишура, не стоящая усилий и траты времени».