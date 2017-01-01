Том Харди объявил сбор средств в помощь жертвам теракта в Манчестере
- Сьогодні, 18:09
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Звезда «Начала» и «Безумного Макса» Том Харди не только присоединился к многочисленным знаменитостям, выразившим свои соболезнования после теракта на концерте Арианы Гранде в Манчестере – но и, вдобавок, запустил инициативу по сбору средств в помощь жертвам трагедии.
Напомним, что 22 мая, в городе Манчестер Великобритании прогремел взрыв. Инцидент произошел в 22.35 по местному времени в концертном комплексе «Манчестер Арена», где как раз завершалось выступление Арианы Гранде.
В результате теракта на концерте в Манчестере погибли 22 человека, среди них были подростки.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Напомним, Ким Кардашьян жестко раскритиковали за пост о теракте в Манчестере.
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