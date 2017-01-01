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    Том Харди объявил сбор средств в помощь жертвам теракта в Манчестере

    • Сьогодні, 18:09
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    Звезда «Начала» и «Безумного Макса» Том Харди не только присоединился к многочисленным знаменитостям, выразившим свои соболезнования после теракта на концерте Арианы Гранде в Манчестере – но и, вдобавок, запустил инициативу по сбору средств в помощь жертвам трагедии.

    Инициатива под названием Manchester Emergency Fund была объявлена Харди на сайте JustGiving, где интернет-пользователи могут пожертвовать деньги в Британское общество Красного Креста. На текущий момент кампания Тома Харди собрала почти 35 тысяч фунтов стерлингов, суммарно же порталу JustGiving удалось собрать чуть больше миллиона фунтов в помощь пострадавшим в Манчестере.

    Напомним, что 22 мая, в городе Манчестер Великобритании прогремел взрыв. Инцидент произошел в 22.35 по местному времени в концертном комплексе «Манчестер Арена», где как раз завершалось выступление Арианы Гранде.

    В результате теракта на концерте в Манчестере погибли 22 человека, среди них были подростки.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

    Напомним, Ким Кардашьян жестко раскритиковали за пост о теракте в Манчестере.

    Также читайте: Теракт в Манчестере. Все о концерте, на котором произошла трагедия

    теракт Манчестер
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