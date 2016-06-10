Том Хэнкс и Мерил Стрип расскажут о реальной роли США в войне во Вьетнаме в новом фильме Стивена Спилберга

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что из творческого союза Стивена Спилберга и Тома Хэнкса всегда рождается что-то интересное и стоящее внимания: «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал» и «Шпионский мост».

Скоро Стивен и Том приступят к работе над пятым совместным проектом - фильмом The Post, в котором главную роль также исполнит Мерил Стрип.

С Томом актриса будет работать на площадке впервые, а вот у Стивена она уже снималась - в картине «Искусственный разум» и сериале «Пятеро вернулись домой».

В новой ленте Том и Мерил покажут героическую сторону журналисткого дела. Они исполнят роли сотрудников газеты Washington Post - Кэтрин Грэхэм и Бэнджамина Брэдли, которые сыграли важную роль в рассекречивании документов Пентагона в 1971 году. В них содержалась информация о реальной роли Америки в войне во Вьетнаме.

Если с Мерил Стивена связывают по большей части рабочие отношения, то с Томом - еще и дружеские. По словам режиссера, задолго до начала совместной работы над фильмами, они были соседями и друзьями. Их дружбе насчитывается более 30 лет, киносоюзу - 20 лет.