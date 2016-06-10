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    Шоу-біз

    Том Хэнкс и Мерил Стрип расскажут о реальной роли США в войне во Вьетнаме в новом фильме Стивена Спилберга

    • Сьогодні, 12:09
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    Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что из творческого союза Стивена Спилберга и Тома Хэнкса всегда рождается что-то интересное и стоящее внимания: «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал» и «Шпионский мост».

     Скоро Стивен и Том приступят к работе над пятым совместным проектом - фильмом The Post, в котором главную роль также исполнит Мерил Стрип.

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    С Томом актриса будет работать на площадке впервые, а вот у Стивена она уже снималась - в картине «Искусственный разум» и сериале «Пятеро вернулись домой».

    В новой ленте Том и Мерил покажут героическую сторону журналисткого дела. Они исполнят роли сотрудников газеты Washington Post - Кэтрин Грэхэм и Бэнджамина Брэдли, которые сыграли важную роль в рассекречивании документов Пентагона в 1971 году. В них содержалась информация о реальной роли Америки в войне во Вьетнаме.  

    Если с Мерил Стивена связывают по большей части рабочие отношения, то с Томом - еще и дружеские. По словам режиссера, задолго до начала совместной работы над фильмами, они были соседями и друзьями. Их дружбе насчитывается более 30 лет, киносоюзу - 20 лет. 

    А еще у нас одна страсть на двоих: мы обожаем читать исторические книги, а потом обсуждать их, - продолжает Том. - Стоит ли удивляться, что практически все наши фильмы основаны на реальных событиях. Мы до сих пор продолжаем эти обсуждения. И вряд ли когда-нибудь остановимся.

    Джерело: Hello!

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    США
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