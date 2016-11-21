Том Хиддлстон рассказал о романе с Тейлор Свифт

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Роман Том Хиддлстон с Тейлор Свифт в июле прошлого года стал настоящей сенсацией и породил множество слухов.

Спустя три месяца пара рассталась, однако ни Свифт, ни Хиддлстон не спешили давать официальных комментариев на этот счет.

Первым сдался Том. В своем интервью журналу GQ актер признался, что между ними все было по-настоящему, а теперь они с Тейлор остались друзьями.

«Тейлор – удивительная женщина. Она добрая, щедрая и милая, и мы провели вместе замечательное время», - говорит 35-летний Хиддлстон. «Мы тогда оба хотели чего-то настоящего… Потом мы сходили на обед, а затем решили съездить куда-нибудь вместе. Она невероятная».

Поклонницы актера не желали верить в то, что этот роман настоящий – уже слишком постановочно и приторно выглядели совместные фотографии звезд, а когда Том надел футболку с надписью «I heart TS», то его и вовсе сочли ненормальным. Но и тут актер решил внести ясность – он рассказал, что в тот день поцарапал спину и не хотел, чтобы солнце попадало на рану, поэтому один из его друзей в шутку предложил ему надеть эту футболку. «Мы все посмеялись над этим Это была всего лишь шутка».