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    Шоу-біз

    Том Хиддлстон рассказал о романе с Тейлор Свифт

    • Сьогодні, 11:51
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    Роман Том Хиддлстон с Тейлор Свифт в июле прошлого года стал настоящей сенсацией и породил множество слухов.

    Спустя три месяца пара рассталась, однако ни Свифт, ни Хиддлстон не спешили давать официальных комментариев на этот счет.

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    Первым сдался Том. В своем интервью журналу GQ актер признался, что между ними все было по-настоящему, а теперь они с Тейлор остались друзьями.

    «Тейлор – удивительная женщина. Она добрая, щедрая и милая, и мы провели вместе замечательное время», - говорит 35-летний Хиддлстон. «Мы тогда оба хотели чего-то настоящего… Потом мы сходили на обед, а затем решили съездить куда-нибудь вместе. Она невероятная».

    Поклонницы актера не желали верить в то, что этот роман настоящий – уже слишком постановочно и приторно выглядели совместные фотографии звезд, а когда Том надел футболку с надписью «I heart TS», то его и вовсе сочли ненормальным. Но и тут актер решил внести ясность – он рассказал, что в тот день поцарапал спину и не хотел, чтобы солнце попадало на рану, поэтому один из его друзей в шутку предложил ему надеть эту футболку. «Мы все посмеялись над этим Это была всего лишь шутка».

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