Том Круз, Брюс Уиллис и другие великие актеры, не получившие до сих пор «Оскар»
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Целый ряд деятелей киноискусств по сей день остаются без долгожданной и заслуженной премии
11 мая Американская киноакадемия празднувала свое 90-летие.
За годы своего существования эта главная американская киноинституция прошла через множество реформ и одарила заветными статуэтками «Оскар» многих достойных артистов.
Однако целый ряд деятелей киноискусств по сей день остаются без долгожданной и заслуженной премии.
Лишь в прошлом году в ряды лауреатов вошел долгие годы дожидавшийся золота Леонардо ДиКаприо.
В честь юбилея киноакадемии мы вспомнили артистов, которые тоже заслужили законного удовлетворения своего профессионального тщеславия.
Том Круз, Брюс Уиллис и другие великие актеры, не получившие до сих пор «Оскар»:
Джерело: Газета.Ru