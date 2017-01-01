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Целый ряд деятелей киноискусств по сей день остаются без долгожданной и заслуженной премии

11 мая Американская киноакадемия празднувала свое 90-летие.

За годы своего существования эта главная американская киноинституция прошла через множество реформ и одарила заветными статуэтками «Оскар» многих достойных артистов.

Однако целый ряд деятелей киноискусств по сей день остаются без долгожданной и заслуженной премии.

Лишь в прошлом году в ряды лауреатов вошел долгие годы дожидавшийся золота Леонардо ДиКаприо.

В честь юбилея киноакадемии мы вспомнили артистов, которые тоже заслужили законного удовлетворения своего профессионального тщеславия.

Том Круз, Брюс Уиллис и другие великие актеры, не получившие до сих пор «Оскар»:

Джерело: Газета.Ru