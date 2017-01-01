Тома Хиддлстона сочли «слишком самодовольным» для роли Джеймса Бонда

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Когда Дэниел Крэйг отказался вернуться к роли Агента 007, СМИ начали предполагать, кто же станет следующим Джеймсом Бондом.

Одним из самых ярких кандидатов на эту роль оказался британский актер Том Хиддлстон, но и он, похоже, не займет место Крэйга. Продюсеры франшизы посчитали Хиддлстона слишком «самодовольным и недостаточно мужественным» для этой роли, поэтому на место Бонда вновь вернется Дэниел Крэйг.





Барбара Брокколи, продюсер «Бондианы», не хочет видеть Хиддлстона в роли агента 007, так как ее совершенно не впечатлила речь актера на «Золотом глобусе», а также его репутация после романа с Тейлор Свифт, и она посчитала актера слишком самодовольным. Поэтому создатели франшизы уговаривают Дэниела Крэйга вернуться к своей роли. Недавно Дэниел сыграл в постановке "Отелло", и его игра вновь убедила продюсера франшизы в том, что именно он должен исполнить роль Бонда в юбилейном, 25-м по счету фильме.

Более того - британские СМИ поспешили сообщить, что Крэйгу и продюсерам франшизы уже удалось договориться, и съемки картины начнутся осенью 2017 года с прицелом на премьеру в 2018 году.

Джерело: popcornnews