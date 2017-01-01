Тому Крузу приписывают роман с 28-летней Ванессой Кирби

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Том Круз который несколько лет назад расстался с Кэти Холмс, не был замечен в новых отношениях уже достаточно продолжительное количество времени. И вот теперь появились слухи о новом романе актера.

Как сообщают источники, избранницей Круза стала актриса Ванесса Кирби, с которой они вместе снимаются в фильме «Миссия: Невыполнима 6». 54-летний Круз, который также является и продюсером фильма, пригласил Кирби на роль в шестой части своего боевика, когда был поражен ее игрой в сериале «Корона», где девушка играет принцессу Маргарет.

Представители актера не подтверждают информацию о том, встречается ли Том с 28-летней актрисой, однако близкие друзья актера утверждают, что ему сейчас как никогда нужна женская любовь и поддержка. Напомним, мать Круза скончалась в феврале этого года, и Том отчаянно нуждается в заботе, так как тяжело перенес эту потерю. Его бывшая жена, Кэти Холмс, в свою очередь решила полностью сконцентрироваться на воспитании дочери Сури, с которой, по информации источников, Том пытается наладить отношения.

Джерело: popcornnews