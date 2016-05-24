Тоня Матвиенко и группа «Гайдамаки» презентовали совместный видеоклип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Тоня Матвиенко и группа «Гайдамаки» презентовали клип на дуэтную песню. Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, а музыку создавали все «Гайдамаки», получила название «Дощ».

В видео Тоня и Александр, как Инь и Янь: она - в черном платье, он - в белом костюме.

Своими образами они символизируют равновесие и взаимодействие мужской и женской энергии. В клипе двух героев объединил «Дощ».

«Эта песня о дожде, как останавливается время и встречаются две одиноких судьбы, - рассказывает Тоня Матвиенко. - Сначала мне казалось, что наши с Сашей голоса не совместимы, но как получилось в песне вокал звучит оригинально и «берет за душу».

Александр Ярмола сознался, что когда они с «Гайдамаками» решили делать дуэт, то все участники сразу подумали о Тоне Матвиенко.

«Эта песня очень чувственная и не совсем похожа на все то, что мы делали раньше, - делится Ярмола. - Без Тони мы бы не смогли передать все те чувства и эмоции, которые есть в этой композиции. Как по мне, вышло круто!»