Тоня Матвиенко и группа «Гайдамаки» презентовали совместный видеоклип
- Сьогодні, 12:05
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Розсилка
Украинская певица Тоня Матвиенко и группа «Гайдамаки» презентовали клип на дуэтную песню. Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, а музыку создавали все «Гайдамаки», получила название «Дощ».
В видео Тоня и Александр, как Инь и Янь: она - в черном платье, он - в белом костюме.
Своими образами они символизируют равновесие и взаимодействие мужской и женской энергии. В клипе двух героев объединил «Дощ».
«Эта песня о дожде, как останавливается время и встречаются две одиноких судьбы, - рассказывает Тоня Матвиенко. - Сначала мне казалось, что наши с Сашей голоса не совместимы, но как получилось в песне вокал звучит оригинально и «берет за душу».
Александр Ярмола сознался, что когда они с «Гайдамаками» решили делать дуэт, то все участники сразу подумали о Тоне Матвиенко.
«Эта песня очень чувственная и не совсем похожа на все то, что мы делали раньше, - делится Ярмола. - Без Тони мы бы не смогли передать все те чувства и эмоции, которые есть в этой композиции. Как по мне, вышло круто!»