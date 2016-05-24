  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Тоня Матвиенко и группа «Гайдамаки» презентовали совместный видеоклип

    • Сьогодні, 12:05
    • Розсилка

    Украинская певица Тоня Матвиенко и группа «Гайдамаки» презентовали клип на дуэтную песню. Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, а музыку создавали все «Гайдамаки», получила название «Дощ».

    В видео Тоня и Александр, как Инь и Янь: она - в черном платье,  он - в белом костюме.

    Читайте також

    Своими образами они символизируют равновесие и взаимодействие мужской и женской энергии. В клипе двух героев объединил  «Дощ».

     «Эта песня о дожде, как останавливается время и встречаются две одиноких судьбы, - рассказывает Тоня Матвиенко. - Сначала мне казалось, что наши с Сашей голоса не совместимы, но как получилось в песне вокал звучит оригинально и  «берет за душу».

    Александр Ярмола сознался, что когда они с  «Гайдамаками» решили делать дуэт, то все участники сразу подумали о Тоне Матвиенко.

     «Эта песня очень чувственная и не совсем похожа на все то, что мы делали раньше, - делится Ярмола. - Без Тони мы бы не смогли передать все те чувства и эмоции, которые есть в этой композиции. Как по мне, вышло круто!»

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ