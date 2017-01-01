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    ТОП-5 лучших фильмов с Аль Пачино. Знаменитому актеру исполнилось 77

    • Сьогодні, 20:15
    • Розсилка
    Аль Пачино
    фото: taringa.net
    Аль Пачино

    Гениальный актер, любимец женщин и мужчина с невероятной харизмой отмечает сегодня своё 77-летие. Скотч выбрал 5 потрясающих фильмов с Аль Пачино, которые гармонично дополнят любой киновечер

    В свои 17 будущая знаменитость был отчислен из школы за неуспеваемость и работал офицантом. Несколько провальных попыток поступления в актёрскую школу и вот она, такая  долгожданная театральная сцена, с которой талантливого парня разглядели и сразу же пригласили на первую крупную роль в его актёрской карьере

    Крестный отец  (1972)   

    Это первая крупная роль Аль Пачино. Ему даже  удалось обойти таких претендентов как Роберт Де Ниро и Уоррен Битти. Здесь он сыграл Майкла, сына сицилийского мафиози Дона Вито Корлеоне. Именно с этой картины и закрепился за Аль Пачино образ бесстрашного, жестокого и властного гангстера, который не прощает ошибок. «Ничего личного, Сонни. Это просто бизнес». После выхода картины актёра номинировали на Оскар.

    Лицо со шрамом (1983)   

    В эту картину Аль Пачино попал благодаря стечению обстоятельств. Ведь первоначально на культовую роль Тони Монтаны пригласили Роберта Де Ниро. Но тот отказался, и роль досталась Аль Пачино. И вряд ли сейчас об этом кто-то жалеет. Без его притягательной и профессиональной актерской игры это было бы уже не «Лицо со шрамом». Актёр создал в фильме образ настоящего, амбициозного и жесткого гангстера. Лучше не сыграл бы никто.

    Запах женщины (1992)   

    Аль Пачино сыграл в этой картине слепого полковника Слэйда — ироничного, гордого, самоуверенного, сентиментального, трогательного, сурового, жесткого, самостоятельного. Он настолько вжился в роль, что в 1993 году фильм получил заслуженный Оскар. А самому Аль Пачино вручили Эмми за лучшую мужскую роль.

    «Адвокат дьявола» (1997)   

    Чего же другого можно было ожидать от троицы Аль Пачино, Киану Ривза и Шарлиз Терон – очередной успех. Джон Милтон в исполнении Аль Пачино - лучшее воплощение дьявольской сущности, которое только можно представить. Брутален, харизматичен и силён. Актёр буквально подчинил себе эту роль и стал настоящим козырем киноленты. Настоящий демон, полный пороков и соблазна. 

    Вы не знаете Джека (2010)

    Фильм, основанный на реальных событиях. Поистине гениальное исполнение роли врача Джека Кеворкяна. Врача, поддерживающего идею легализации эвтаназии. Аль Пачино в очередной раз чрезвычайно гармонично влился в заданную роль. Во всем его сценическом поведении,  взгляде, мимике, движениях рук и всего тела виден реальный человек, который бросил вызов системе. Сам 82-летний Джек Кеворкян отметил, что шокирован игрой Пачино. По его словам, «это было невообразимо». 

    адвокат
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