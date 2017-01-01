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    Тори Спеллинг поделилась архивным фото с братом

    • Сьогодні, 10:56
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    На снимке будущая знаменитость запечатлена вместе с младшим братом Рэнди в обнимку

    Звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 Тори Спеллинг, которая 2 марта 2017 года родила пятого ребенка, решила вспомнить свое детство.

    В честь семейного американского праздника – День родных братьев и сестер, – который отмечается 10 апреля в США, Спеллинг поделилась с подписчиками своей соцстранички архивным фото.

    На снимке будущая знаменитость запечатлена вместе с младшим братом Рэнди в обнимку.

    «Я так благодарна и счастлива, что у меня такой любящий, заботливый, проницательный и удивительный брат. Я люблю тебя, Рэнди, всем сердцем и душой», – подписала снимок Тори.

     

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    США
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