Тори Спеллинг поделилась архивным фото с братом

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На снимке будущая знаменитость запечатлена вместе с младшим братом Рэнди в обнимку

Звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 Тори Спеллинг, которая 2 марта 2017 года родила пятого ребенка, решила вспомнить свое детство.

В честь семейного американского праздника – День родных братьев и сестер, – который отмечается 10 апреля в США, Спеллинг поделилась с подписчиками своей соцстранички архивным фото.

На снимке будущая знаменитость запечатлена вместе с младшим братом Рэнди в обнимку.

«Я так благодарна и счастлива, что у меня такой любящий, заботливый, проницательный и удивительный брат. Я люблю тебя, Рэнди, всем сердцем и душой», – подписала снимок Тори.