Тори Спеллинг впервые показала новорожденного сына

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Артистка рассказала, что малыш спас ее брак

Популярная актриса Тори Спеллинг через месяц после рождения сына показала его публике. Звезда снялась в фотосессии с малышом и поделилась подробностями личной жизни.

Оказывается, семейная жизнь Тори и ее мужа Дина МакДермотта, не является безоблачной: женщина простила измену любимого, несмотря на призывы разорвать эти отношения.

«Много людей говорили мне расстаться с ним, но я сказала, что люблю этого человека, поэтому если есть способ решить проблему, хочу попробовать сделать это», - рассказала актриса в интервью People.

Публикация от Tori Spelling (@torispelling) Апр 12 2017 в 2:50 PDT

Ради того, чтобы справиться с этой проблемой, Спеллинг даже обратилась к психологам, а в результате – пятая беременность принесла супругам гармонию в отношених.

«Для восстановления нашего брака требуется время. С рождением сына у нас появился новый смысл. Это как ребенок в новых отношениях. Не могу представить себе жизнь без Бо», - подчеркнула актриса.

На фото многодетная мама нежно обнимает крошечного Бо Дина.

Напомним, Тори Спеллинг и Дин МакДермотт воспитывают сыновей Лиама и Финна, а также дочерей Стеллу и Хэтти.

У главы семьи также есть 18-летний сын Джек от предыдущего брака.