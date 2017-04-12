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    Тори Спеллинг впервые показала новорожденного сына

    • Сьогодні, 17:49
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    Артистка рассказала, что малыш спас ее брак

    Популярная актриса Тори Спеллинг через месяц после рождения сына показала его публике. Звезда снялась в фотосессии с малышом и поделилась подробностями личной жизни.

    Оказывается, семейная жизнь Тори и ее мужа Дина МакДермотта, не является безоблачной: женщина простила измену любимого, несмотря на призывы разорвать эти отношения.

    «Много людей говорили мне расстаться с ним, но я сказала, что люблю этого человека, поэтому если есть способ решить проблему, хочу попробовать сделать это», - рассказала актриса в интервью People.

    Ради того, чтобы справиться с этой проблемой, Спеллинг даже обратилась к психологам, а в результате – пятая беременность принесла супругам гармонию в отношених.

    «Для восстановления нашего брака требуется время. С рождением сына у нас появился новый смысл. Это как ребенок в новых отношениях. Не могу представить себе жизнь без Бо», - подчеркнула актриса.

    На фото многодетная мама нежно обнимает крошечного Бо Дина.

    Напомним, Тори Спеллинг и Дин МакДермотт воспитывают сыновей Лиама и Финна, а также дочерей Стеллу и Хэтти.

    У главы семьи также есть 18-летний сын Джек от предыдущего брака. 

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