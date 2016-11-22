Травести-дива Монро раскритиковала эмблему «Евровидения-2017» в соцсети
- Сьогодні, 12:05
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В сети разгорелся скандал вокруг креативной эмблемы песенного конкурса
Украинская травести-дива и светская львица Монро высказала свое мнение по поводу представленных логотипа и слогана международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
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Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«У меня два вопроса:
1. Кто автор?
2.Кто это согласовал?
Фамилии, можно не по отчеству, в студию?
Перевод слогана - «уважать многообразие», согласна, но эти бусики...
На такие бусики ведутся только дедусики))))!» - иронично отметила Монро.