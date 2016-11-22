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    Шоу-біз

    Травести-дива Монро раскритиковала эмблему «Евровидения-2017» в соцсети

    • Сьогодні, 12:05
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    В сети разгорелся скандал вокруг креативной эмблемы песенного конкурса

    Украинская травести-дива и светская львица Монро высказала свое мнение по поводу представленных логотипа и слогана международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

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    Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    «У меня два вопроса:

    1. Кто автор?

    2.Кто это согласовал?

    Фамилии, можно не по отчеству, в студию?

    Перевод слогана - «уважать многообразие», согласна, но эти бусики...

    На такие бусики ведутся только дедусики))))!» - иронично отметила Монро.

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