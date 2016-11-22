Травести-дива Монро раскритиковала эмблему «Евровидения-2017» в соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети разгорелся скандал вокруг креативной эмблемы песенного конкурса

Украинская травести-дива и светская львица Монро высказала свое мнение по поводу представленных логотипа и слогана международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«У меня два вопроса:

1. Кто автор?

2.Кто это согласовал?

Фамилии, можно не по отчеству, в студию?

Перевод слогана - «уважать многообразие», согласна, но эти бусики...

На такие бусики ведутся только дедусики))))!» - иронично отметила Монро.