Травмоопасные каникулы: Дэвид Бекхэм выбил зуб, катаясь на сноуборде
- Сьогодні, 11:17
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Всего через пару дней после того, как сын Бекхэма Бруклин, катаясь на сноуборде во время семейного отдыха, сломал ключицу, Дэвид тоже получит травму.
Бывший футболист сообщил, что сломал зуб во время ската с горы, и, по прилету домой в Лондон из канадского Уистлера, ему потребовалась экстренная стоматологическая помощь. Насколько известно, врачам удалось спасти зуб 41-летнего Бекхэма.
По признанию футболиста, который с младенчества прививает всем четырем детям любовь к здоровому образу жизни, в этом году он встал на сноуборд в первый раз.
«Это та вещь, которую мне всегда хотелось попробовать, и, наконец-то, я могу себе это позволить. Воплощаю мечты в жизнь», — поделился Дэвид. Видимо раньше из-за контрактов с футбольными клубами ему было запрещено заниматься экстремальными видами спорта.
Виктория Бекхэм, напротив, в зимних видах спорта не новичок. Бывшая певица и известный дизайнер уже много лет катается на горных лыжах.