Трехлетний сын Аллы Пугачевой трогательно поздравил маму с днем рождения

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15 апреля Алла Пугачева отметила 68-летие.

По этому случаю звезда собрала всех близких и родных в их с Максимом Галкиным замке в подмосковном поселке Грязь. Певица получила множество презентов и приятных пожеланий в своей адрес в этот день, но самым дорогим подарком для нее стало видео с участием трехлетнего сына Гарри, который поздравляет маму с днем рождения трогательным стихотворением. Алла Борисовна поделилась этим роликом с подписчиками в соцсети Instagram.

«Самый дорогой подарок!!!» — таким признанием сопроводила публикацию Пугачева. Восхищенные фанаты засыпали артистку комплиментами и пожеланиями здоровья и счастливой жизни. Поклонники звезды отметили, что их с Галкиным дети — близнецы Гарри и Лиза, являются невероятно искренними и неизбалованными детьми. По мнению подписчиков, мальчик растет копией отца, а девочка вылитая мама.

Самый дорогой подарок!!! Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Апр 15 2017 в 2:25 PDT

Джерело: graziamagazine.ru