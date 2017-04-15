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    Трехлетний сын Аллы Пугачевой трогательно поздравил маму с днем рождения

    • Сьогодні, 15:41
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    15 апреля Алла Пугачева отметила 68-летие.

     По этому случаю звезда собрала всех близких и родных в их с Максимом Галкиным замке в подмосковном поселке Грязь. Певица получила множество презентов и приятных пожеланий в своей адрес в этот день, но самым дорогим подарком для нее стало видео с участием трехлетнего сына Гарри, который поздравляет маму с днем рождения трогательным стихотворением. Алла Борисовна поделилась этим роликом с подписчиками в соцсети Instagram.

    «Самый дорогой подарок!!!» — таким признанием сопроводила публикацию Пугачева. Восхищенные фанаты засыпали артистку комплиментами и пожеланиями здоровья и счастливой жизни. Поклонники звезды отметили, что их с Галкиным дети — близнецы Гарри и Лиза, являются невероятно искренними и неизбалованными детьми. По мнению подписчиков, мальчик растет копией отца, а девочка вылитая мама.

    Самый дорогой подарок!!!

    Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

    Джерело: graziamagazine.ru

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