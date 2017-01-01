Трек украинской группы прозвучит в третьем сезоне американского сериала «Фарго»

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Песня группы ДахаБраха прозвучит в новом сезоне нашумевшего сериала

Трек коллектива ДахаБраха под названием «Шо з-под дуба» зритель услышит во втором эпизоде сериала «Фарго», сообщает Громадське.

Участники группы отметили, что не смотрели предыдущие сезоны ТВ-проекта. Однако одноименный фильм братьев Коэн 1996 года, по мотивам которого и снятый данный сериал, считают одним из лучших в истории кинематографа.

«На самом деле, мы все смотрели фильм и он один из любимых на все времена. Сериал мы не смотрели, а теперь пришлось начать третий сезон. Из серии, где звучит наша музыка, видели собственно только этот эпизод. Поэтому мы не знаем, каких бандитов озвучиваем. Судя по музыке первого эпизода, люди, которые выбирают саундтрек, увидели «Шо з-под дуба» в шоу Later with Jools Holland, что на ВВС. Найти нас не сложно. Они написали письмо, а мы и ответили. Мы думаем, что стали на шаг ближе к нашей мечте: чтобы наша музыка попала в фильмы Джима Джармуша», – заявили музыканты порталу Karabas Live.

Напомним, эту же песню ДахаБраха исполняла в эфире американской радиостанции KEXP и в шоу канала BBC Two.

ДахаБраха – украинская этно-хаос группа, была сформирована Владом Троицким в театре Дах. На счету команды пять отдельных альбомов и один, записанный вместе с белорусским трио PortMone.

ДахаБраха выступала на ряде украинских и мировых фестивалей, в том числе на Glastonbury в 2016-ом. Этим летом группа в третий раз выступит на фестивале Sziget в Венгрии.