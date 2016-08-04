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    Тряхнула стариной: 50-летняя Софи Марсо полностью обнажилась на съемочной площадке

    • Сьогодні, 17:03
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    Софи Марсо, 18 лет назад сыгравшая соблазнительную девушку Бонда Электру Кинг, доказала, что и в 50 лет она выглядит ничем не хуже.

     Актриса снялась в франко-бельгийской драме Jailbirds, в которой сыграла героиню, взявшую на себя вину за преступление, совершенное ее возлюбленным, и вынужденную провести остаток жизни в тюрьме. В картине есть сцена, где Софи предстает полностью обнаженной перед тюремным надзирателем. Фигура 50-летней француженки впечатляет своей рельефностью и подтянутостью, которой могут похвастаться далеко не все 18-летние девушки. Тело знаменитости в идеальном состоянии — красивый пресс, четко очерченные мышцы, упругая грудь и ни грамма целлюлита. И это при том, что Софи, по собственным словам, никогда не прибегала к помощи пластического хирурга.

    STRIPPED BARE #JamesBond girl @SophieMarceau looks incredible, topless at 48 in saucy movie #JailbirdsMovie #SophieMarceau #French #actresslife

    Публикация от Beyond Paradise film (@beyondparadisemovie)

    Джерело: graziamagazine.ru

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