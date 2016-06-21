Тур под угрозой срыва: Виктория Бекхэм натравила адвокатов на бывших коллег из Spice Girls



Розсилка ВІДПРАВИТИ

42-летняя Виктория Бекхэм запретила своим коллегам из Spice Girls, исполнять старые песни, которые были записаны с ее участием.

В январе 2016 года Джери Хорнер, Эмма Бантон и Мел Би решили устроить воссоединение группы, но дизайнер категорически отказалась от участия в данной затее. В связи с этим остальным солисткам пришлось создать новый коллектив под названием GEM, в котором они планировали исполнять и старые песни Spice Girls. Но, по информации прессы, эта идея не пришлась по душе Виктории — она при помощи адвокатов запретила солисткам использовать их старые совместные треки.

Однако заявления о том, что Бекхэм мешает воссоединению группы, были опровергнуты самой знаменитостью. Тем не менее, The Sun приводит слова инсайдера, который рассказал о том, как сильно переживают остальные участницы коллектива из-за подобного поведения, некогда близкой им подруги. Ведь теперь ни о каком воссоединительном туре и речи быть не может.

Однако у адвокатов Виктории другое мнение на этот счет. Они отметили, что их клиентка не мешала и не собирается препятствовать работе своих коллег. А слухи об отмене заявленного тура, по их словам, связаны с неожиданной беременностью Джери Хорнер, которая после этого решила больше времени уделять себе и семье.





Джерело: graziamagazine.ru