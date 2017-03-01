Турецкую художницу приговорили к почти трем годам лишения свободы из-за картины
- Сьогодні, 06:26
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Розсилка
Власти посчитали картину доказательством причастности художницы к Рабочей партии Курдистана.
Турецкая художница и журналист Зехра Доган была приговорена к двум годам, девяти месяцам и 22 дням тюремного заключения из-за ее картины, на которой изображен разрушенный турецкими властями город Нусайбин в турецкой провинции Мардин, где проживает большое количество курдов.
Как сообщается, картину суд посчитал доказательством принадлежности Доган к Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии и признана в Турции террористической организацией.
«Я получила два года и десять месяцев тюрьмы за то, что на этой картине есть турецкие флаги. Но виной всему турецкое правительство. Я всего лишь это нарисовала», — заявила художница.
Джерело: Bird In Flight