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    Турецкую художницу приговорили к почти трем годам лишения свободы из-за картины

    • Сьогодні, 06:26
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    Власти посчитали картину доказательством причастности художницы к Рабочей партии Курдистана.

    Турецкая художница и журналист Зехра Доган была приговорена к двум годам, девяти месяцам и 22 дням тюремного заключения из-за ее картины, на которой изображен разрушенный турецкими властями город Нусайбин в турецкой провинции Мардин, где проживает большое количество курдов.

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    Как сообщается, картину суд посчитал доказательством принадлежности Доган к Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии и признана в Турции террористической организацией.

    «Я получила два года и десять месяцев тюрьмы за то, что на этой картине есть турецкие флаги. Но виной всему турецкое правительство. Я всего лишь это нарисовала», — заявила художница.

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    Джерело: Bird In Flight

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