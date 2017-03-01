Турецкую художницу приговорили к почти трем годам лишения свободы из-за картины

Турецкая художница и журналист Зехра Доган была приговорена к двум годам, девяти месяцам и 22 дням тюремного заключения из-за ее картины, на которой изображен разрушенный турецкими властями город Нусайбин в турецкой провинции Мардин, где проживает большое количество курдов.

Как сообщается, картину суд посчитал доказательством принадлежности Доган к Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии и признана в Турции террористической организацией.

«Я получила два года и десять месяцев тюрьмы за то, что на этой картине есть турецкие флаги. Но виной всему турецкое правительство. Я всего лишь это нарисовала», — заявила художница.