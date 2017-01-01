У дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась своя торговая марка

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У принцессы Шарлотты уже, наверняка, есть не один счет в банке, но теперь дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон может смело открывать новый.

А все потому, что в Историческом Королевском Магазине при Дворце появилась коллекция товаров с изображением принцессы. Впрочем, представители магазина сообщили, что «Принцесса Шарлотта» — это выдуманная героиня, и отношение к наследнице не имеет.

Линия товаров для девочек включает в себя бальзамы для губ, различные платья и тиары в розовых и сиреневых тонах, а также магниты, посуду и украшения. Самый дорогой предмет в серии, платье принессы-феи, стоит около 45 долларов.

Коллекция призвана подарить маленьким девочкам ощущение сказки, чтобы они могли представить, как прогуливаются по коридорам Кенсигтонского дворца. Однако от связи с реальной принцессой создатели бренда открещиваются.

«Мы выпускаем различные подарки и сувениры, вдохновленные историей дворцов и королевской семьи для наших магазинов и в Интернете. Конкретно эта серия включает в себя несколько линий с разными вымышленными принцессами, создана к 300-летию Кенсигтонского дворца и начала продаваться в 2015 году - перед тем Принцесса Шарлотта», — сказано в заявлении Магазина.

Джерело: graziamagazine.ru