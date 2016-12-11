У Дженнифер Лопес роман с 30-летним экс-бойфрендом Рианны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еще месяц назад все были уверены, что бывшие супруги Дженнифер Лопес и Марк Энтони снова будут вместе: они так страстно целовались на сцене, что жена певца подала на развод.

Но, кажется, мы поторопились делать выводы о скором воссоединении: по сообщениям западных СМИ у Джей Ло роман с Дрейком.

Слухи об отношениях 47-летней певицы и 30-летнего экс-бойфренда Рианны появились около двух недель назад, когда рэпер посетил концерт Лопес в Лос-Анджелесе.

После выступления они вдвоем отправились на закрытую вечеринку в клуб, где протанцевали всю ночь.

Теперь же, E! News сообщает, что Дрейк устроил романтический ужин для Дженнифер, а в доказательство — их совместное селфи, которое выложила певица. Впрочем, слухи об отношениях могут оказаться неправдой: известно, что музыканты работают вместе над одним проектом, поэтому часто видятся. Как говорится, поживем — увидим.

Look who rolled up to my show tonight to say hi!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Дек 11 2016 в 2:30 PST

Джерело: graziamagazine.ru