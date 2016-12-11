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    Шоу-біз

    У Дженнифер Лопес роман с 30-летним экс-бойфрендом Рианны

    • Вчора, 17:41
    • Розсилка

    Еще месяц назад все были уверены, что бывшие супруги Дженнифер Лопес и Марк Энтони снова будут вместе: они так страстно целовались на сцене, что жена певца подала на развод.

     Но, кажется, мы поторопились делать выводы о скором воссоединении: по сообщениям западных СМИ у Джей Ло роман с Дрейком.

    Слухи об отношениях 47-летней певицы и 30-летнего экс-бойфренда Рианны появились около двух недель назад, когда рэпер посетил концерт Лопес в Лос-Анджелесе.

    После выступления они вдвоем отправились на закрытую вечеринку в клуб, где протанцевали всю ночь.

    Теперь же, E! News сообщает, что Дрейк устроил романтический ужин для Дженнифер, а в доказательство — их совместное селфи, которое выложила певица. Впрочем, слухи об отношениях могут оказаться неправдой: известно, что музыканты работают вместе над одним проектом, поэтому часто видятся. Как говорится, поживем — увидим.

    Look who rolled up to my show tonight to say hi!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE

    Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo)

    Джерело: graziamagazine.ru

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