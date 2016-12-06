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    У Джиджи Хадид появилась собственная Barbie

    • Сьогодні, 19:29
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    21-летняя модель опубликовала фотографию своей куклы

    В честь запуска второй совместной коллекции Джиджи Хадид и американского бренда Tommy Hilfiger компания Mattel выпускает лимитированную серию кукол Барби, которая как две капли воды похожа на 21-летнюю модель.

    Об этом лучшая подруга Кендалл Дженнер сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографию двух кукол на роликовых коньках в джинсах и футболках с логотипом Tommy Hilfiger.

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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