У Кендалл Дженнер украли драгоценности на сумму 200 тысяч долларов

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Прошлой осенью семья Кардашьян-Дженнер на собственном опыте убедилась, что демонстрация имеющихся в их распоряжении дорогих вещей в социальных сетях ни к чему хорошему не приводит.

Все мы помним случай с Ким, когда преступники заперли ее в номере отеля и ограбили на сумму 5,6 миллионов долларов.

Похожая история теперь случилась с ее младшей сестрой - Кендалл Дженнер, которая тоже любит похвастать, хотя и заметно реже, своей ювелирной коллекцией в Instagram. Иностранные СМИ, и в частности издание TMZ, сообщили, что у Кендалл украли драгоценности на сумму в 200 тысяч долларов.

Представитель Кендалл пока хранит молчание, но по данным источников TMZ из правоохранительных органов, в ночь четверга звезда позвонила на номер 911 после того, как услышала шум в своем особняке. Кендалл показалось, что в ее дом проникли неизвестные, но прибывшие на место сотрудники полиции, обыскав весь дом, посторонних не обнаружили.

Однако украшения тем не менее исчезли. Полиция не обнаружила следов взлома и какого-либо беспорядка, из чего был сделан вывод, что в дом проник кто-то из окружения звезды, кто точно знал, где лежат драгоценности. По сведениям источников, Кендалл покинула свой особняк в Беверли-Хиллз днем в среду и вернулась домой около 8 часов вечера. Пропажу модель обнаружила только перед сном, в первом часу ночи. В данный момент проводится расследование.

Джерело: Hello!