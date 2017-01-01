У «Красавицы и чудовища» не будет продолжения

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Всего за пять дней «Красавица и чудовище» заработал в прокате 400 миллионов долларов, но студия Disney, по всей видимости, не собирается эксплуатировать популярность «сказочного» ремейка.

Продюсеры официально заявили, что сиквела у «Красавицы и чудовища» точно не будет.

Впрочем, от потенциально выгодной новой франшизы Disney, естественно, отказываться не хочет – и сейчас рассматривает возможность съемок спин-оффа.

Глава производственного отдела Walt Disney Шон Бэйли так прокомментировал судьбу «Красавицы и чудовища»: «Сейчас планов по съемке сиквела нет, и студия не собирается их форсировать. Студия рассматривает возможные сценарии для спин-оффов и приквелов».

Несколько лет назад по аналогичному пути пошла студия 20th Century Fox, выпустившая сначала «Белоснежку и охотника» с Кристен Стюарт, Крисом Хемсвортом и Шарлиз Терон, а затем – приквел картины (уже без Стюарт, но с Эмили Блант и Джессикой Честейн). Опыт оказался неудачным: в отличие от оригинала, приквел, пусть даже со звездным кастом, в прокате провалился с грохотом.

Джерело: popcornnews