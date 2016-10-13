У Мадонны и Дрейка был короткий, но страстный роман

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По сообщению газеты The Sun, в 2015 году у Мадонны и рэпера Дрейка, который недавно ушел от Рианны к Дженнифер Лопес, был короткий, но очень страстный роман.

Отношения Мадонны и Дрейка начались за несколько месяцев до их знаменитого французского поцелуя на сцене во время фестиваля Coachella. Влюбленные не афишировали свои отношения, поскольку понимали, что это ненадолго.

На тот момент и Мадонна, и Дрейк были свободны, чувства вспыхнули «внезапно».

«Все в окружении музыкантов знали об этой интрижке, но не обсуждали - Мадонна просила держать это в секрете. Им было очень весело друг с другом, и они прекрасно проводили время», - рассказал источник газете.

Мадонна и Дрейк расстались так же быстро, как и начали свои отношения. Основной причиной разрыва друзья пары называют «неуважение, которое Дрейк проявил по отношению к Мадонне».

Якобы в 2015 году после поцелуя на сцене рэпер поспешил демонстративно вытереть губы, чем оскорбил певицу. Однако сам Дрейк это отрицает.

«Не выдумывайте и не извращайте мое поведение. Мадонна - королева, я благодарен ей за все! Это был прекрасный номер и прекрасный момент», - написал он у себя в Twitter.

Джерело: Hello!