У принца Монако родился первенец



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Последний день зимы для княжеской семьи Монако ознаменовался радостным событием: у молодоженов Пьера Казираги и Беатрис Борромео родился первенец.

Счастливую весть по секрету всему свету рассказала сестра Беатрис Матильда, опубликовав в Instagram запись, которая, впрочем, позже была удалена: «28.02.2017 — новая важная дата в календаре для моей семьи», пишет журнал Elle.

Официального заявления от представителей княжеской семьи Монако пока сделано не было, однако известно, что у пары родился здоровый мальчик, которому дали имя Феличе. Недавно в одном из интервью Беатрис Борромео призналась, что на одном ребенке не намерена останавливаться: «Я родилась в большой семье и хочу иметь много детей. Но на данный момент я считаю, что беременность поставит под угрозу мою карьеру», — сообщила журналистка, добавив также, что очень счастлива оттого, что Пьер станет отцом ее детей.