У Сергея Лазарева есть двухлетний сын



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях популярный певец был замечен выходящим из одного из московских храмов в компании двухлетнего малыша и неизвестной молодой женщины.

Журналисты предположили, что малыш является ребенком Сергея Лазарева, и не ошиблись: чуть позже исполнитель подтвердил журналистам, что в 2014 году у него родился сын Никита.

Несмотря на то, что Сергей назвал себя счастливым отцом, до недавнего момента этот факт тщательно скрывался от публики. Конечно же, всем тут же стало интересно, кем является мать мальчика, но Сергей отказался от дальнейших комментариев, сославшись на право на личную жизнь.