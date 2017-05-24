У шоумена дяди Жоры родилась дочь

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24 мая в семье популярного украинского телеведущего появилось чудесное пополнение

Этим счастливым моментом Вадим Мичковский поделился на своей странице в соцсети: «Я ПАПА в 3-й раз! Я не знаю как одной фоткой или тысячами словами передать размер моего счастья…, когда у тебя на груди лежит твой маленький человечек, который только что появился в этот большой свет, приятно сопит и дышит в тебя… хочется кричать от радости! 24.05.17 Девочка Амина. Спасибо моей любимой Наташке и спасибо Богу! Самый лучший день! Всем добра».

Напомним, что Амина уже третья девочка в семье Вадима и его супруги Натальи. У счастливых родителей есть еще две прекрасные дочери: 15-летняя Ульяна и 10-летняя Устина. Жене дяди Жоры – известному фитнес-тренеру Наталье Мичковской, с легкостью удастся прийти в форму после родов, ведь молодая мама оказывает консультации диетолога и прекрасно разбирается во всех тонкостях этого непростого дела.