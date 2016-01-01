У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда

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Мальчик хочет положить конец родительским ссорам и разбирательствам по поводу опеки

15-летний Мэдокс Джоли-Питт решил поставить точку в пререканиях Анджелины Джоли и Брэда Питта по поводу опеки над детьми.

Западные таблоиды утверждают, что у него имеется видео-компромат на отца, на котором тот предстает домашним тираном, передает Hollywoodlife.

Поскольку Мэдокс мечтает стать режиссером, он тренировал свои навыки в течение нескольких лет в домашних условиях, снимая свою семью. Старшему сыну звездной четы удалось заснять ссоры своих родителей.







Джерело: nv.ua