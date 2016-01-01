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    Шоу-біз

    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда

    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка

    Мальчик хочет положить конец родительским ссорам и разбирательствам по поводу опеки

    15-летний Мэдокс Джоли-Питт решил поставить точку в пререканиях Анджелины Джоли и Брэда Питта по поводу опеки над детьми.

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    Западные таблоиды утверждают, что у него имеется видео-компромат на отца, на котором тот предстает домашним тираном, передает Hollywoodlife.

    Поскольку Мэдокс мечтает стать режиссером, он тренировал свои навыки в течение нескольких лет в домашних условиях, снимая свою семью. Старшему сыну звездной четы удалось заснять ссоры своих родителей.

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    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
    У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда



    Джерело: nv.ua

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