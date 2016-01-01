У старшего сына Джоли и Питта есть компромат на Брэда
- Сьогодні, 10:59
-
Розсилка
Мальчик хочет положить конец родительским ссорам и разбирательствам по поводу опеки
15-летний Мэдокс Джоли-Питт решил поставить точку в пререканиях Анджелины Джоли и Брэда Питта по поводу опеки над детьми.
Читайте також
Западные таблоиды утверждают, что у него имеется видео-компромат на отца, на котором тот предстает домашним тираном, передает Hollywoodlife.
Поскольку Мэдокс мечтает стать режиссером, он тренировал свои навыки в течение нескольких лет в домашних условиях, снимая свою семью. Старшему сыну звездной четы удалось заснять ссоры своих родителей.
Джерело: nv.ua