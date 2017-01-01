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    Шоу-біз

    U2 решили отложить выход нового альбома из-за победы Дональда Трампа

    • Сьогодні, 16:30
    • Розсилка

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США нашла отражение и в музыке.

    Рок-группа U2 решила отложить выход своего нового альбома «Songs Of Experience» в связи с избранием Дональда Трампа будущим президентом США. Об этом гитарист группы Эдж рассказал в интервью изданию Rolling Stone.

    По его словам, музыканты решили переосмыслить происходящее в мире, и как это правильно отразить в своей музыке. Ведь большинство песен для нового альбома были записаны еще в 2016 году, когда мир еще не был таким.

    И теперь группа сосредоточится на туре в поддержку их предыдущего альбома «The Joshua Tree».

    Следует отметить, что U2 стали не первой группой, которая выступила против Трампа. До этого музыкант и диджей Moby посмеялся над предложения выступить на инаугурации новоизбранного американского президента.

    Да и в общем американские звезды выйдут на марш женщин против Трампа на следующий день после его инаугурации.

    Джерело: 24 канал

    Дональд Трамп
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