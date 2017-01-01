Участница «Голосу країни-7» исполнила песню «Океанов», лежа в кровати

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Анна Кукса

Анна Кукса спела легендарный хит украинской рок-группы «Холодно»

Участница «Голосу країни-7» Анна Кукса в прямом эфире передачи вчера, 9 апреля, спела песню «Холодно» группы «Океан Ельзы». Девушка впечатлила и зрителей, и тренеров трогательным исполнением хита.

«Я чрезвычайно счастлива, что у наших молодых исполнителей есть такая возможность показать себя», - отметила Тина Кароль.

«У Ани очень необычный тембр. Неважно, кто пойдет дальше. Я знаю точно – это новые голоса Украины. Спасибо вам», - прокомментировала выступление участницы из своей команды Джамала.

Отметим, что по итогам первого прямого эфира Анна Кукса осталась в телешоу.

Напомним, на слепых прослушиваниях Анна Кукса спела хит Виктора Павлика «Нет обещаний, ни извинений» и попала в команду Джамалы. Анна Кукса трижды пыталась попасть на вокальное шоу и только четвертая попытка увенчалась успехом. В детстве Анна пела дуэтом вместе с финалистом «Голос країни-6» Владом Каращуком. Девушка пришла на шоу, чтобы повторить, а возможно, и превзойти успех своего экс-партнера.