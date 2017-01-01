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    Участница нацотбора на «Евровидение-2017» представила лирический трек

    • Сьогодні, 14:33
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    Композиция войдет в новый альбом певицы

    Экс-солистка группы «Горячий Шоколад», участница нацотбора на «Евровидение-2017» и вокального шоу «Голос Країни»Татьяна Решетняк презентовала трек «Шкода».

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    «Шкода» - первый сингл из украиноязычного альбома певицы. 

    По словам певицы, саунд-продюсером новой песни выступил друг и коллега певицы - Rozhden, который сумел из медленной и лирической композиции сделать динамичный трек.

     «Самые сложные моменты в жизни легче переносить, танцуя и имея надежду внутри», - отметила Tayanna.

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