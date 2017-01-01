Участница нацотбора на «Евровидение-2017» представила лирический трек
- Сьогодні, 14:33
-
Розсилка
Композиция войдет в новый альбом певицы
Экс-солистка группы «Горячий Шоколад», участница нацотбора на «Евровидение-2017» и вокального шоу «Голос Країни»Татьяна Решетняк презентовала трек «Шкода».
«Шкода» - первый сингл из украиноязычного альбома певицы.
По словам певицы, саунд-продюсером новой песни выступил друг и коллега певицы - Rozhden, который сумел из медленной и лирической композиции сделать динамичный трек.
«Самые сложные моменты в жизни легче переносить, танцуя и имея надежду внутри», - отметила Tayanna.